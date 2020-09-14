مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء ، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا "،

وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

إقرأ أيضا

واستعرض الاجتماع تقريرا تضمن متابعة لآخر المستجدات موقف فيروس كورونا ، و بدء التجارب السريرية لانتاج لقاح فيروس كورونا .

ويستعرض الاجتماع استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء القمام في جميع المؤسسات والمواصلات لعدم انتشار الفيروس .

كما يستعرض استعداد المستشفيات للموجة الثانية من الفيروس