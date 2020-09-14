ملكة الفواكه.. ننشر أسعار المانجو في الأسواق اليوم

ويعد محصول المانجو من أهم المحاصيل الواعدة التي يمكن زراعته في جميع أنواع الأراضي إذا توافرت المياه العذبة.
أسعار المانجو بالأسواق :
أسعار المانجو في السوق المحلي تتراوح حسب النوع والجودة من 5 جنيهات حتى 50 جنيها ، وتباع المانجو السكري البلدي بـ 5 جنيهات للكيلو في سعر الجمله والزبدية بـ 8 جنيهات والتيمور بـ 10 جنيهات والفونس بـ 15 جنيها والعويس بـ 25 جنيها والفص بـ 50 جنيها.
أما لدى تجار التجزئة فتتراوح أسهار المانجو من 15 لـ 50 جنيها حسب نوعها ، فتسجل السكرى والزبدية من 15 لــ 20 جنيها بينما الكيتو والنعام يتراوح السعر من 20 لــ 25 جنيها ، فى حين تسجل العويس 35 جنيها ، بينما تسجل الفص 50 جنيها.
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