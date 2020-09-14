نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 رسائل مهمة من المسؤولين بشأن التجارب السريرية للقاح كورونا في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكتشف العلماء يوما بعد يوم العديد من اللقاحات لقضاء على فيروس كورونا المستجد ، وقد بدأت مصر المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح، والتي تعتبر بمثابة خطوة واعدة للمساهمة في علاج الفيروس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات المسئولون عن تجارب السريرية للمرحلة الثالثة بمصر:

لن يتعرض للعدوي الفيروس:

أعلن إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب المهني، عن تفاصيل التجارب السريرية للقاحين لفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 200 حالة بها نسب معينة من الأجسام المضادة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة لشئون المهني، أن اللقاح عبارة عن نوع من أنواع الأجسام المناعية، وفي حالة نجاح التجربة لن يتعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا.

قيادة سياسية:

وشدد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على دور القيادة السياسية، حيث تتابع القيادة بدقة وبشكل يومي الجديد حول لقاحات كورونا لسلامة المصريين، مشددًا على أنه لن يكون المصريين فئران تجارب للقاحات غير أمنة.

تجربة مطمئنة:

أشار الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الي وجود ما يقرب 137 لقاح محتمل لفيروس كورونا على مستوى العالم، 35 لقاحا منهم دخلوا مرحلة التجارب على البشر.

وقال عنان إن مشاركة مصر المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين من الصين خطوة هامة، مؤكدا أن اللقاحات الصينية تم تجربتها خلال المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، والأثار الجانبية التي قد تطرأ على المتطوع ستكون عبارة ارتفاع في الحرارة فقط، معلقا: "الموضوع مطمئن".

وزارة الصحة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المتطوع للمشاركة في التجارب السريرية للمصل الصيني، لن يتعرض لأي ضرر، طالما تحاليله سليمة، وحالته الصحية جيدة.

وأشارت "زايد"، إلى أن أقصى شيء يمكن أن يحدث هو ارتفاع في درجة حرارة المتطوع، معلقة:"لو حصل حاجة هيكون ارتفاع في الحرارة"، مؤكدة أن أهم شيء لديهم هو سلامة المبحوث.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية