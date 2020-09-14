انت الان تتابع تفاصيل خبر “منها القاهرة” ننشر أول 3 محافظات سيتم منع البناء نهائياً ببعض مناطقها وعدم إصدار تراخيص بناء لها مرة أخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منذ أسابيع قليلة كان الرئيس السيسي صرح بأنه سيتم منع البناء نهائياً في بعض المناطق ببعض المحافظات، وجاءت تصريحات الرئيس عقب قرار سابق بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر من أجل مراجعة التراخيص الصادرة ومعرفة مدى التزام أصحابها بالإشتراطات المطلوبة.

أول 3 محافظات سيتم منع البناء نهائياً ببعض مناطقها

واليوم وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك خريطة للمحافظات التي سيتم فيها وقف البناء ومنع إصدار تراخيص بناء ببعض مناطقها مرة أخرى.

وحول أول 3 محافظات سيتم فيها منع البناء نهائياً ببعض مناطقها، قال مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم في تصريحاته لمصراوي، أنه سوف يتم منع البناء نهائياً في بعض أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية عقب انتهاء مهلة الـ6 شهور لوقف تراخيص البناء.

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وأضاف متحدث وزارة التنمية أنه بعد تطبيق القرار في المحافظات الثلاثة المذكورة، سوف يتم تعميم القرار تباعاً على باقي المحافظات.

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