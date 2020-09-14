أول محافظة مصرية تقرر إعادة فتح قاعات الأفراح والمناسبات بجميع أنحاء المحافظة والأسباب والتفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - إعادة فتح فتح قاعات الأفراح مرة أخرة بعد إغلاق دام لشهور عديدة، من الأمور التي ينتظرها العديد من المصريين خاصة مع ا=الإنخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية.

أول محافظة مصرية تقرر إعادة فتح قاعات الأفراح مرة أخرى

وفي هذا الصدد أصدرت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض قراراً بإعادة فتح دور المناسبات مرة أخرى ولكن بنسبة إشغال 50% فقط، مع مراعاة التباعد بين المواطنين والإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة.

وأكدت عوض على أن قرار فتح قاعات الأفراح مرة أخرى جاء نتيجة مراعاة البعد الإجتماعي لأصحاب هذه المنشآت، وتضرر قطاع السياحة في رأس البر بشكل كبير خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة كورونا.

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وشددت محافظ دمياط على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدةً أنه حال وجود أي مخالفة للتعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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