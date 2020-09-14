صور.. محافظ الإسكندرية بتابع استعدادات الصرف الصحى لموسم الأمطار

رافق محافظ الإسكندرية خلال الجولة أحمد جمال، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب.



وقال الشريف إن المحافظة بدأت مبكرا الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء منذ شهر مارس الماضى، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، لتجاوز أزمات النوات.



وأشار إلى أنه من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، قائلا: "نعمل جميعا على قلب رجل واحد ونستعد منذ فترة كبيرة لمواجهة السيول والأمطار".



وأضاف المحافظ أن الإسكندرية استطاعت العام الماضى تخطى موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، متوقعا أن تظل الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار.



وفى سياق متصل، استعرض رئيس شركة الصرف الصحى نسب تطهير الشنايش والمطابق والمصبات على مستوى الأحياء، فضلا عن مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار، وموقف مشروعات الصرف الصحى فى المناطق الساخنة.



وأكد رئيس شركة الصرف الصحى جاهزية كل المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، استعدادا لموسم الشتاء.