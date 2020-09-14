تتكون من 4 محاور.. خطة الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لـ كورونا

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إن اللجنة اتخذت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، والتى تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة فى المساجد، التى لها ساحات فضاء مكشوفة، فى غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعى الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك فى أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المستشار نادر سعد أنه تمت الموافقة كذلك على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجارى، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية فى إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.

من جانبه، أكد وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع اتباع وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية فى كل المطارات المصرية التى بدأت تشغيلها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لمواجهة فيروس كورونا حتى اليوم، من حيث إجمالى عدد حالات الشفاء وإجمالى عدد المصابين وحالات الإصابة الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة من 5 – 11 سبتمبر الجارى شهدت انخفاضا طفيفا فى معدل الإصابة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، موضحة أنه تم عقد مقارنة لعشرين دولة من الدول الأبرز من حيث انتشار فيروس كورونا والتى بينت أن معدل انتشار فيروس كورونا فى مصر يحتل المرتبة الأخيرة.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى نسب الإشغال بمستشفيات العزل، وعددها 21 مستشفى، والتى أوضحت أن الأسرّة الداخلية بهذه المستشفيات مشغولة بنسبة 14%، وأسرة الرعاية المركزة بنسبة 47%، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة التنفس الصناعى 13%.

كما تناولت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تطور لقاحات فيروس كورونا عالميا، مشيرة إلى أنه تم اختيار توفير جرعات من اللقاحات التى وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، فى الوقت الذى يتسابق الباحثون فى جميع أنحاء العالم لتطوير اللقاحات إذ تتابع منظمة الصحة العالمية أكثر من 180 لقاحا يجرى تطويرها، كما أشارت إلى موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا من خلال توفير جرعات من 3 لقاحات، حيث تم التنسيق مع منظمة التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى" على إدراج مصر ضمن الدول المتلقية لشريحة الأسعار المخفضة، وذلك ضمن 4 دول وافق التحالف على إدراجها.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد إن وزارة الصحة تتولى إدارة تجارب "لأجل الإنسانية" بناءً على بروتوكولات التجارب المعتمدة من شركةت "جى 42 للرعاية الصحية"، وبناءً عليه تم افتتاح مركز لفحص ومشاركة المتطوعين الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى للوزارة الذى تم تدشينه لتسجيل الراغبين بالمشاركة فى التجارب السريرية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يشارك 6000 متطوع فى مصر، وأن 11 متطوعا اشتركوا فى اليوم الأول.

وخلال الاجتماع، سلطت الوزيرة الضوء أيضا على وضع السياحة فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، من حيث أعداد الفنادق المدربة على الإجراءات الاحترازية، وأعداد المتدربين على الإجراءات الوقائية وعدد التصاريح التى صدرت للمنشآت السياحية وعدد أجهزة الـ PCR ومعدل الاستيعاب اليومى للعينات.

وأشارت الوزيرة إلى الدليل الاسترشادى الذى تم وضعه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار خطة فتح المدارس والذى يتضمن إجراءات مكافحة الأمراض المعدية عند إعادة الفتح، ومعايير الشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب، وإقامة برامج تدريبية لضمان العودة الآمنة للطلاب والمعلمين، كما تناولت فى الوقت ذاته إجراءات الربط الإلكترونى بين الوزارتين لضمان تتبع الحالات الإيجابية.

وخلال الاجتماع، سلطت الوزيرة الضوء على خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، والتى تنقسم إلى أربعة محاور على النحو التالى:

المحور الأول - خاص بمنافذ الخدمة الصحية الآمنة إذ سيتم ضم 320 مستشفى عاما ومركزيا بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر، مع زيادة وتيرة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة من خلال منافذ آمنة، وزيادة قدرة معامل تحاليل الحمض النووى للضعف تقريبا.

المحور الثانى - وفقا لما عرضته الوزيرة، هو توفير المستلزمات والأدوية من خلال تجهيز احتياطى استراتيجى للأدوية.

المحور الثالث - حوكمة النظام الصحى من خلال تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية لسرعة تسكين الحالات، ومنع الدخول من خلال أى منفذ "برى أو بحرى أو جوى" للقادمين بدون إحضار تحليل سلبى للحامض النووى.

المحور الرابع - الاهتمام بتوفير الأمصال والطعوم من خلال تجهيز خط إنتاج أحد مصانع الشركة القابضة للأمصال "فاكسيرا" بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع "جافى" لتوفير نسبة من تعداد السكان من لقاح "سترازينكا" الذى تطوره جامعة أكسفورد.

وفى نهاية عرضها، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى قيام وزارة الصحة بتدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى فى مستشفيات الحميات والصدر ومستشفيات العزل.