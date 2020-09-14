عودة الأفراح وصلاة الجنازة .. أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

وجاءت أهم القرارات التى أصدرتها اللجنة خلال اجتماع اليوم وفقا لبيان وزارة الدولة للإعلام والذى نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" كالتالى: أولا - صلاة الجنازة: يسمح بها خارج المساجد أو فى الصحن المكشوف بالمسجد فقط فى غير أوقات الصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويتم مراجعة الموقف دوريا. ثانيا - الأفراح والمؤتمرات: - السماح بإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. - قيام وزيرى الصحة والسياحة بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بـ الفنادق اعتبارا من 21 سبتمبر 2020. ثالثا - الثقافة:

- عودة معرض الكتاب بالإسكندرية فى مناطق مفتوحة بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية. - عودة المهرجانات بشرط أن يكون الافتتاح والختام فى مناطق مفتوحة وفى حالة العرض المسرحى والسينمائى يكون بنفس الشروط "50% من الطاقة الاستيعابية للمكان". رابعا - التموين والصناعة والتجارة:

- السماح بفتح معرض أهلا بالمدارس فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 20 سبتمبر 2020 وحتى 28 سبتمبر 2020 بشرط الحفاظ على كل الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة. خامسا - التربية والتعليم:

- إعادة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية بنفس القواعد والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها فى الأماكن المغلقة. سادسا - الشباب والرياضة:

- عودة تدريبات دورى الدرجة الثانية لكرة القدم. - عودة تدريبات دورى الدرجة الثانية لكرة القدم. - بدء الهيئات الرياضية والشبابية فى إتاحة استخدام حمامات السباحة للرياضة والترفيه وفق الاشتراطات الصحية التى تحددها وزارة الصحة وتتم مراجعة الموقف دوريا. - السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق الضوابط والشروط الصحية التى تحددها وزارة الصحة.

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