إنفوجراف .. أرقام مهمة فى مبادرة حياة كريمة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل عام 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.





وفور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق اهدافها والوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن. والإنفوجراف التالى يوضح بعض الأرقام المهمة التى تحققت فى المرحلة الأولى للمبادرة، والمستهدف خلال المرحلة الثانية للمبادرة خلال عام "2020-2021".

وتأتى مبادرة "حياة كريمة" ومخصصاتها المالية، لتؤكد بكل وضوح حرص الدولة المصرية على مساندة الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات لهم.

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