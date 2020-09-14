الوزراء يوافق على فتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق شروط وزارة الصحة

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، عودة المهرجانات في قطاع الثقافة بشرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة وفي حالة العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).

وقررت اللجنة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام أيضا السماح بفتح معرض أهلا بالمدارس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بشرط الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة

وقررت اللجنة السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق الضوابط والشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.