الحكومة توافق على عودة التدريبات بأندية الدرجة الثانية وفتح حمامات السباحة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن اللجنة اتخذت اليوم حزمة من القرارات الجديدة، يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، وتشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة فى المساجد التى لها ساحات فضاء مكشوفة، فى غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعى الظروف المستجدة، وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.