نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: تطبيق المرحلة الأخيرة من نظام حماية الأجور ديسمبر المقبل في المقال التالي



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت شهر ديسمبر المقبل لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".

وأشارت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إلي أنه بناءً على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك 374 ألفاً و 830 منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 -4 عمال فقط، وهي من يستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.

ووفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسوف يترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، يسمح للعمالة بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، و تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت شهر ديسمبر المقبل لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".وأشارت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إلي أنه بناءً على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك 374 ألفاً و 830 منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 -4 عمال فقط، وهي من يستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.ووفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسوف يترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، يسمح للعمالة بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، و تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر. القوى العاملة: تعيين 339 شاباً بينهم 4 من ذوى القدرات أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 339 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب من ذوي القدرات الخاصة بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية باستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 364 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلاً عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية أنه تم تسجيل عدد 37 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة.





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