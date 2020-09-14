نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي النزهة: إقبال شديد من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أن 1165 طلب مُقدم للحي بالنسبة للسير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا بأنها النسبة الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة.

وأوضح "عقل" خلال برنامج رأي عام والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة تن، أن هناك حصر كامل لكل المقاولين الذين انتجهو نهج مخالفات البناء، ويتم حاليًا أخذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وعن إجراءات التصالح، قال إن المواطن يقدم الصفة والملكية ورسم معماري من مهندس نقابي، دون اللجوء للمكاتب الإستشارية التي تطلب مبالغ مالية طائلة في شهادات الإشراف الهندسي، ثم إعطاءه نموذج 3 وفي حالة وجود أحكام توقف لحين البت في طلب التصالح.

ونفى "رئيس حي النزهة" رفض المواطن دفع جدية التصالح في مخالفات البناء، معللًا "كل مواطن يريد أن يعيش في مكان أمن، ومن يتخلف ذلك لم يمكنه التعامل مع منظومة التكويد الجديدة أو إنهاء إجراءات في الشهر العقاري".

وأشار إلى أن هناك إقبال شديد من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ويعود ذلك لتخفيض الأسعار التي أقرها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ أيام قليلة.

محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان

في سياق منفصل، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والأسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.

وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.