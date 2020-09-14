نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي النزهة: إقبال شديد من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي
وأوضح "عقل" خلال برنامج رأي عام والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة تن، أن هناك حصر كامل لكل المقاولين الذين انتجهو نهج مخالفات البناء، ويتم حاليًا أخذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.
وعن إجراءات التصالح، قال إن المواطن يقدم الصفة والملكية ورسم معماري من مهندس نقابي، دون اللجوء للمكاتب الإستشارية التي تطلب مبالغ مالية طائلة في شهادات الإشراف الهندسي، ثم إعطاءه نموذج 3 وفي حالة وجود أحكام توقف لحين البت في طلب التصالح.
ونفى "رئيس حي النزهة" رفض المواطن دفع جدية التصالح في مخالفات البناء، معللًا "كل مواطن يريد أن يعيش في مكان أمن، ومن يتخلف ذلك لم يمكنه التعامل مع منظومة التكويد الجديدة أو إنهاء إجراءات في الشهر العقاري".
وأشار إلى أن هناك إقبال شديد من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ويعود ذلك لتخفيض الأسعار التي أقرها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ أيام قليلة.
محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان
في سياق منفصل، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والأسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.
وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.
بلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.
كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.
وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).
وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.
بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.
تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.
تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.
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