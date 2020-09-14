نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي النزهة يرد على القنوات المعادية: المواطن مُستجيب لإجراءات التصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الإزالات تتم بصورة قانونية، بقرارات صادرة للمباني المخالفة.

وأضاف "عقل" خلال برنامج رأي الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة تن، أن هناك إزالات مخالفة تتم في المهد، وهوا الذي يبدء في المخالفة يتم إزالتها في الحال.

وردًا على ما أثير من القنوات المعادية التي تصور الأوضاع في مصر إنها سيئة، أوضح أن المواطن مُستجيب لإجراءات التصالح، حتى المُخالف لأنه مقتنع تمامًا بالمخالفة التي فعلها، والغرامات الموقعة علية.

واستكمل "رئيس حي النزهة"، نحن دولة قانون ولا أساس من الصحة لكل ما يثار، وهدفة فقط إثارة البلبلة بين المواطنين.

محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان

في سياق منفصل، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والأسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.

وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.

بلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.

كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).

وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.

بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.

تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

