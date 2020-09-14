الخارجية تدعو المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم للتصويت فى انتخابات النواب

دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، وذلك خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتى الاقتراع والتصويت من خلال البريد فى المواعيد المقررة.





يأتى ذلك اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب.

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