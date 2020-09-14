غادة والى ورئيس الفيفا يطلقان شراكة لمحاربة الفساد فى كرة القدم

وقالت والى فى كلمتها اليوم الإثنين، خلال الحفل الذى استضافه مقر الأمم المتحدة فى فيينا: "إن محاربة الفساد هو تحدى كبير يواجه الرياضة فى العالم وكل جوانب حياتنا"، مطالبة بتكثيف الجهود الدولية للتصدى لهذه الآفة الخطيرة التى تهدد التنمية واستقرار المجتمع.
وأضافت والى قائلة: "أن جائحة كورونا فرضت الكثير من التحديات على الرياضة الأوسع انتشارًا فى العالم وهى كرة القدم"، مشيرة إلى أن دعم الرياضة فى هذا التوقيت الهام هو أمر هام من جانب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية.
من جهته، قال انفانتينو: "إن التعاون مع الأمم المتحدة انطلق منذ عام 2016 وسيتطور بشكل واسع بعد تدشين هذه الشراكة".
وأشار رئيس الفيفا إلى أن كرة القدم هى صناعة ضخمة ويجب دعمها بكل الطرق الممكنة، لإنجاح كل البطولات الدولية وخاصة كأس العالم، مؤكدا أن الفساد الذى حدث فى كرة القدم فى فترات سابقة لن يتكرر مطلقًا مرة أخرى، وسيستمر إدارة المنظومة الكروية فى العام بمنتهى الشفافية والنزاهة.
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