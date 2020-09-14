وزيرة الصحة: مصر فى المرتبة الأخيرة من حيث معدل انتشار فيروس كورونا

وأشارت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الفترة من 5 – 11 سبتمبر الجارى شهدت انخفاضًا طفيفًا فى معدل الإصابة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، موضحة أنه تم عقد مقارنة لعشرين دولة من الدول الأبرز من حيث انتشار فيروس كورونا والتى بينت أن معدل انتشار فيروس كورونا فى مصر يحتل المرتبة الأخيرة.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى نسب الإشغال بمستشفيات العزل، وعددها 21 مستشفى، وأوضحت أن الأسرة الداخلية بهذه المستشفيات مشغولة بنسبة 14%، وأسرة الرعاية المركزة بنسبة 47%، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة التنفس الصناعى 13%.