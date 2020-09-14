ضبط سيارة بداخلها 150 كيلو أحجار كوارتز بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط سيارة نقل (لاذ قائدها بالفرار)، وذلك أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان محملة بـ(2 جوال بداخلهما كمية من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب تزن حوالي 150 كيلو ، و2 جركن بنزين). تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قائد السيارة.

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