غدا.. خريجو المعاهد الفنية الصحية يتقدمون لدراسة البكالوريوس

ناشد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، خريجي المعاهد الفنية الصحية بالمحافظات، بالتوجه إلى المعاهد الفنية الصحية بدءا من غد الثلاثاء ولمدة 15 يوما، لتسليم أوراق التقدم للدراسة التكميلية، لنيل درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، حيث تبدأ المعاهد في استلامها من الطلبة الجدد، للالتحاق بالفرقة الأولى للعام الدراسي 2020 - 2021، حيث يتم فحص تلك الأوراق في 1 أكتوبر 2020، ولمدة 15 يوما أخرى، على أن توافى الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، بنتيجة المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط بعد ذلك التاريخ، بناء على موافقة د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وطبقا لمنشور صادر من د. عبدالحميد صالح، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، بوزارة الصحة، للمعاهد الفنية الصحية، في 19 أغسطس الماضي.

وكانت إدارة التعليم الفني الصحي، قد طلبت من المعاهد في مايو الماضي، تأجيل استلام أوراق الطلاب الجدد، وتأجيل دراسة الفرقة الثانية للدراسة التكميلية، وكذلك امتحانات الدبلوم الدور الثاني للدراسة التكميلية، بسبب ظروف وطوارئ كورونا.

كما أعلن قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، عن فتح باب التقدم للحصول على درجة البكالوريوس في شعب "الأشعة، المعامل، التسجيل الطبي، المعاونون الصحيون، والأسنان"، للعام الدراسي 2020 - 2021.

ويشترط لقبول وقيد الطالب بالمعهد للحصول على درجة البكالوريوس، الآتي:

1- حاصل على الدبلوم الفني الصحي بتقدير جيد على الأقل.

2- اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد.

3- محمود السيرة، وحسن السمعة.

4- تقديم شهادة الخدمة العسكرية، أو الخدمة العامة، أو الإعفاء منهما، طبقا لأحكام القانون.

5- تقديم ما يثبت مزاولة المهنة، وانتهاء التكليف بمستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية.

6- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالصحة، والهيئات الحكومية، أما العاملين بالجهات الغير حكومية، فيتم التقدم بشهادة تفيد ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات، وشهادة حسن سير وسلوك.

وهناك عدد من المعايير العامة لاختيار الدارسين، وهي:

1- سيتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين، طبقا لتقدير التخرج الأعلى ثم الأعلى درجات في نفس التقدير.

2- لا يعتبر الطالب مقيدا بالدراسة التكميلية بالمعهد، إلا بعد سداد الرسوم المقررة.

3- يتم السماح لخريجي معهدي المختبرات والتحاليل البيولوجية، التابعين لجامعة الأزهر، بالتقدم للدراسة التكميلية طبقا للشروط السابق ذكرها.

4- سيتم التحقق من مصادر الشهادات المقدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فيها.

5- لا ينظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد المعلن، وكذا الغير مستوفاة الشروط السابقة.