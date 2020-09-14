نقابات عمال مصر: نقف بجانب الدولة لمواجهة مخططات الهدم والتخريب

عقدت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تضم ممثلات النقابات العامة لعاملات مصر في جميع مواقع العمل الانتاجي والخدمي ،إجتماعها اليوم الاثنين وفقا للاجراءات الاحترازية التي تتخدها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ،وذلك برئاسة السعيد عطية النقيب النائب الاول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة والطفل .

واستعرض الاجتماع خطة التحرك النقابي في المرحلة الراهنة بما يتيح تمثيل المرأة العاملة في عضوية مجلس النواب والمجالس المحلية المنتخبة .

وفي بداية الاجتماع جددت المشاركات تأيدهن المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب النهضة الحضارية لمصر الحديثة مثمنين على جهودة المخلصة والبناءة لخدمة الوطن محليا وخارجيا .

وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والهجوم والادعاءات الكاذبة ضد مصر والقيادات السياسية من قبل الجماعات الارهابية واعداء الوطن ،اكدت ممثلات المرأة العاملة على الوقوف بجانب القيادة الحكيمة والتصدي لهذه الاعمال التخريبية مثمنين ان ما تفعله الدولة من اجراءات للحفاظ على الاراضي المملوكة للشعب ، مرحبين بالتسهيلات التي اتخدتها الحكومة بشأن مخالفات البناء لمحدودي الدخل الذين.