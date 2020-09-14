عبدالعاطى والعنانى يبحثان حلول مشاكل القطاع السياحى بنهر النيل

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له. جاء ذلك لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحى على مجرى نهر النيل وذلك في وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية. ووافق الوزيران على إستمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمه وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية .. والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل وتم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة علي مجري نهر النيل لمدة عام. مع قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الإلتزام بسداد مستحقات الدولة وذلك في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الإستثمار .

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