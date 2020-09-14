نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين لـ"الإخوان الإرهابية": "من تخدعون أيها الخرفان.. الشعب كشفكم" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضللة يحاولون تضليل اعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضي وهدم الدولة.
من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قيادتها الهاربين خارج مصر وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على هذه الخلافات باكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.
وأضاف طوالة، أن الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقيادتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون اخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدي الانهيار الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية.
وأشار رئيس الجبهة إلى أن جماعة الافاقون الكاذبون تشهد حالة تفكك وانهيار غير مسبوق حيث دفعت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الاخبار والاحداث والفيديوهات..من تخدعون أيها الخرفان.
ووجهت الجبهة رسالة نارية إلى الجماعة الإرهابية: "مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فههيات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقي بكم في غياهب النسيان..ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواعي يتصدى لاكاذيبكم الدنيئة والخسيسة".
في سياق مففصل، كشفت جبهة شباب الصحفيين بالأسماء والتفاصيل، عن أسرار مشاجرة الشوارع بين أيمن نور ومحمود حسين أمين عام التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية والتي وصلت إلى ضرب بالأيدي بسبب الخلافات على تورتة التمويلات القطرية الجديدة التي أرسلها عزام التميمي القيادي الاخواني البارز وهمزة الوصل بين قادة الجماعة في تركيا وقطر والمسؤول عن التمويل القطري والتي تسلمها محمود حسين وتقدر ب 5ملايبن دولار "دفعة أولى".
وأكدت الجبهة أن نور تواصل تليفونيا مع التميمي عقب فشل الوصول إلى حل مع حسين حول تقسيم التمويل وهدد بالشكوى إلي محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية وصاحب فكره المخطط الإخواني الجديد الذي يهدف لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد انهيار التنظيم الدولي في محاولة يائسة وبائسة من أجهزة المخابرات القطرية والتركية والتنظيم الدولى للارهابية لنشر الأكاذيب وإطلاق الفتن وبث الشائعات لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إن نور ذهب إلى محمود حسين في الفيلا التي يمتلكها في" 8بارك نيدا كيا شهير اسطنبول" قبل الاجتماع الرسمي السري للهاربين من قيادات التنظيم في تركيا بساعتين بهدف تقاسم الشيك الذي تسلمة من التميمي ولكن فشلت كل محاولات "نور" في الحصول على نصف تورتة التمويلات القطرية.
ولفت إلى أن قيادات التنظيم الهاربين في تركيا بدأوا في التوافد على فيلا محمود حسين لحضور الاجتماع السري الذي دعا إليه محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية وهاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية لوضع تصور كامل عن الدعوة التي تم تكليف أيمن نور بإطلاقها لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد والإشراف على التمويل.
وأشار رئيس الجبهة إلى أن الاجتماع حضرة فريق محمود حسين الجناح المسئول عن رعاية الهاربين والمطلوبين في قضايا إرهابية ماليا وإداريا والفريق الثاني الذي يقوده عمرو دراج ويحيي حامد وهو الذي يتبنى نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات والتصعيد ضد الدولة المصرية.
وأوضح أن الاجتماع استمر لمدة 5 ساعات وحضرة محمود حسين وأيمن نور وجمال حشمت وسيف عبد الفتاح ويحيي موسي ويحيي حامد ومحمد عبد المقصود ومختار العشري ومدحت الحداد ومعتز مطر ومحمد ناصر وهيثم أبو خليل واحمد عطوان وعماد البحيري وقطب العربي.
كما أكد رئيس الجبهة، فشل الاجتماع بعد أن تجددت الخلافات بين أيمن نور ومحمود حسين مرة أخرى بسبب التمويلات وحاولا الحضور إنقاذ الأزمة الكبيرة عقب التراشق بالألفاظ بين نور وحسين إلا أنهم فشلوا وتطورالتراشق إلى مشاجرة شوارع بالأيدي قام على إثرها دراج وحشمت وسيف وموسي وحامد والحداد والعشري والعربي بالهروب من الاجتماع.
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