شباب الصحفيين: "بهي الدين حسن تخصص شائعات ودفاع عن الجماعة الإرهابية"

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت جبهة شباب الصحفيين، الناشط الوهمي بهي الدين حسن بسبب ترويجه الشائعات ودفاعه عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي: "كعادتك مستمر تعمل بلقمتك بتنشر أكاذيبك وسمومك عشان تخلیها فوضى في مصر، لكن فاكرنا حنسيبك ده مستحيل، وسبحان الله، عمرنا ماشفناك یا بھی بتدافع عن حد عدل كلهم ناس من نفس طينتك، لكن الناس في مصر خلاص فهمت إنتا مين لكن ما فيش فايدة فيك ما إنت أعمى البصيرة،على العموم الكل عارف إنك معذور ومحتاج قرشين".

وأضاف طوالة: "نفسنا تطلع تتكلم ولو مرة واحدة عن معاناة أسر ومصابين شهداء الوطن، لكن طبعا إحنا عارفين إن ده مستحيل لإنك من طينة مختلفة شاربة خيانة الوطن، وإنت عامل زى الإخوان بالظبط، كلهم طينة واحدة اقولك إيه ما إنت حما الإرهابي علاء عبدالفتاح".

في سياق مففصل، كشفت جبهة شباب الصحفيين بالأسماء والتفاصيل، عن أسرار مشاجرة الشوارع بين أيمن نور ومحمود حسين أمين عام التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية والتي وصلت إلى ضرب بالأيدي بسبب الخلافات على تورتة التمويلات القطرية الجديدة التي أرسلها عزام التميمي القيادي الاخواني البارز وهمزة الوصل بين قادة الجماعة في تركيا وقطر والمسؤول عن التمويل القطري والتي تسلمها محمود حسين وتقدر ب 5ملايبن دولار "دفعة أولى".

وأكدت الجبهة، أن نور تواصل تليفونيا مع التميمي عقب فشل الوصول إلى حل مع حسين حول تقسيم التمويل وهدد بالشكوى إلي محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية وصاحب فكره المخطط الإخواني الجديد الذي يهدف لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد انهيار التنظيم الدولي في محاولة يائسة وبائسة من أجهزة المخابرات القطرية والتركية والتنظيم الدولى للارهابية لنشر الأكاذيب وإطلاق الفتن وبث الشائعات لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إن نور ذهب إلى محمود حسين في الفيلا التي يمتلكها في" 8بارك نيدا كيا شهير اسطنبول" قبل الاجتماع الرسمي السري للهاربين من قيادات التنظيم في تركيا بساعتين بهدف تقاسم الشيك الذي تسلمة من التميمي ولكن فشلت كل محاولات "نور" في الحصول على نصف تورتة التمويلات القطرية.

وأوضح أن قيادات التنظيم الهاربين في تركيا بدأوا في التوافد على فيلا محمود حسين لحضور الاجتماع السري الذي دعا إليه محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية وهاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية لوضع تصور كامل عن الدعوة التي تم تكليف أيمن نور بإطلاقها لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد والإشراف على التمويل.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الاجتماع حضرة فريق محمود حسين الجناح المسئول عن رعاية الهاربين والمطلوبين في قضايا إرهابية ماليا وإداريا والفريق الثاني الذي يقوده عمرو دراج ويحيي حامد وهو الذي يتبنى نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات والتصعيد ضد الدولة المصرية.

وأكد أن الاجتماع استمر لمدة 5 ساعات بحضور محمود حسين وأيمن نور وجمال حشمت وسيف عبد الفتاح ويحيي موسي ويحيي حامد ومحمد عبد المقصود ومختار العشري ومدحت الحداد ومعتز مطر ومحمد ناصر وهيثم أبو خليل واحمد عطوان وعماد البحيري وقطب العربي.

كما أكد رئيس الجبهة، فشل الاجتماع بعد أن تجددت الخلافات بين أيمن نور ومحمود حسين مرة أخرى بسبب التمويلات وحاولا الحضور إنقاذ الأزمة الكبيرة عقب التراشق بالالفاظ بين نور وحسين إلا أنهم فشلوا وتطورالتراشق إلى مشاجرة شوارع بالأيدي قام على إثرها دراج وحشمت وسيف وموسي وحامد والحداد والعشري والعربي بالهروب من الاجتماع