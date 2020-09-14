النشرة المرورية : سيولة بمحور 26 يوليو وزحام بكوبرى أكتوبر و 15 مايو

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير اليوم، مع بداية الذروة المسائية، تراوحت بين 60 إلى 65 %، مشيرا إلى أن الحالة المرورية فى محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فقط فى محور قناة السويس وكوبرى محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم الاثنين، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحالة المرورية فيها مرضية تماما، وكذلك الطرق المؤدية إليها.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية، تشهد فقط بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى، وفى محافظة الإسماعيلية تشهد بعض الأحجام فى شارع الثلاثين وشارع رضا.

وتابع صابر أن إدارة المرور، قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات، للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، كما وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، خاصة مع وجود أعمال توسعة وتطوير أعلى البساتين وأعلى الأوتوسترا.

وألمح صابر إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام، فى شارع الجامعة للقادم من فيصل والدقى، ونصح القادم من الدقى وفيصل ومتجه للهرم بسلوك شارع السودان وشارع مراد، مشيرا إلى أن الحالة المرورية بمحور 26 يوليو مرضية تماما.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب أعلى كوبرى الحدائق، والقادم من الوايلى والزاوية ومتجه لمناطق الفنجرى وحدائق القبة، فمن الممكن أن يسلك المسطح الأرضى بلطفى سيد، ويسلك نفق أحمد سعيد.

وأشار إلى أن محور جوزيف تيتو يشهد بعض الأعمال، ونصح القادم من العاشر والحرفيين باستخدام جسر السويس فهو أكثر حالا.

واستطرد أن كوبرى أكتوبر يشهد بعض الأحجام أعلى منطقة الواصلة المعلقة، وأعلى كوبرى 15 مايو يشهد أحجام متفرقة، ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى الساحل.