استقبلت محافظات "القاهرة – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية"، اليوم الإثنين، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان لمحافظة الشرقية و3 أطنان لكل من محافظة "القاهرة – المنوفية – الإسماعيلية"، وذلك للأسبوع السادس على التوالى.





وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور .. الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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