البدري ضيف أمينا عاما للبيطريين.. ومحمد القرش وكيلا

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الاثنين، انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي.
وأعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدرى ضيف لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد الخيرى الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد.
وشهد الاجتماع الترشح على مقعد الوكيل، لكل من: الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وحصل على 11 صوتا، والدكتور محمد القرش 13 صوتا، وترشح على مقعد الأمين العام الدكتور البدرى ضيف، وحصل على 14 صوتا، والدكتور محمد عفيفى سيف 10 أصوات، فيما ترشح على مقعد أمين الصندوق الدكتور السيد عبيد وحصل على 15 صوتا، والدكتور أحمد طنطاوى 9 أصوات.
وترشح على مقعد الأمين العام المساعد، الدكتور الحسينى عوض، وحصل على 11 صوتا، والدكتور أحمد الخيرى عبد اللطيف 13 صوتا، وعلى مقعد أمين الصندوق المساعد، ترشح الدكتور محمد حجازى وحصل على 11 صوتا، والدكتور محسن البوشى وحصل على 13 صوتا، فيما امتنعت الدكتورة شيرين علي زكى عن التصويت على كافة المقاعد.
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