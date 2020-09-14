نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مجلس النواب 2020.. تصويت المرحلة الأولى بـ14 محافظة والثانية بـ13 محافظة (موعد كل مرحلة) في المقال التالي
ومع انطلاق موعد فتح باب الترشح للانتخابات واقتراب العرس الانتخابي نستعرض لكم مواعيد الانتخابات في الداخل والخارج ومحافظات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.
(المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب)
تأتي انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، حيث تأتي في المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى:
" الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا- الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الإسكندرية - البحيرة - مطروح".
• موعد الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى:
تجرى انتخابات المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر.
• موعد الانتخابات في الداخل للمرحلة الأولى:
تجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.
• أما عن مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل والخارج:
تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.
( المرحلة الثانية)
بينما تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى:
" القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء".
• موعد الانتخابات في الخارج للمرحلة الثانية:
تجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر.
• موعد الانتخابات في الداخل للمرحلة الثانية:
تجرى الانتخابات فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.
أما عن مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الداخل والخارج:
فى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.
شروط الترشح لمجلس النواب الواجب توافرها في المرشح الذي ينوي ترشحه
• أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
• أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
• ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
• أن يكون حاصلًا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
• أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.
• ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.
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