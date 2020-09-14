نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جنوح مركب سياحي بالبحر الأحمر في المقال التالي
وكانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطار من الأجهزة المعنية بتعرض احد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث تم تشكيل لجنه فور الاخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أى تلوث بحرى ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر على ان يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للاضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب.
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وفي سياق منفصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المحافظة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء الخادة خلال موسم حصاد الأرز وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إطار سعى الدولة إلى التوسع فى إعادة تدويرها على مستوى الجمهورية وانشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز، وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها حيث أصبح يتوافر لدى الوزارة كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لانتاج الوقود البديل.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة من حيث اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حيث أوضحت وزيرة البيئة إلي أنه سيتم الانتهاء من اصدارها خلال 5 أشهر القادمة، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات إضافة إلى تسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة في جمع المخلفات.
واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد موقعين لتجميع قش الأرز بكفرالشيخ وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدي غازي بمركز كفر الشيخ والذي تم تجميع ما يقرب من 1400 طن قش ارز، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذي تم تجميع حوالى 1500 طن قش أرز به حتى الآن.
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