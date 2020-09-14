فيديو .. رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين : خليكم حذرين وخدوا الدول عبرة

وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن "المواطنين عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نكون فى أمان".

وأوضح أن قرار الحكومة بعودة الحياة بشروط جاء بعد انخفاض إصابات كورونا، مؤكدًا أن القرار فى يد المواطن المصرى، مضيفًا: "خلينا ناخد من الدول عبرة، ومتحسوش بالأمان وخليكم حذرين".

وأشار إلى أنه سجل لتلقى لقاح كورونا على سبيل التطوع، مضيفًا: "لما يتصلوا بيا هاكون أول المتطوعين".