صور .. وفاة كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر صقر

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حصل باخوم، على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وتمت سيامته قسًا فى 13 مارس 1981م، بيد الأنبا أنجيلوس أسقف الشرقية ومدينة العاشر السابق، ونال رتبة القمصية عام 1993.
وصلى الأنبا مقار أسقف الإيبارشية صلوات التجنيز اليوم، بمشاركة عدد من مجمع الآباء الكهنة.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى وفاة القمص.
صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
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