خالد عبد الغفار : جامعة الملك سلمان نقلة نوعية فى التعاون بين مصر والسعودية

وذكر بيان صادر اليوم، عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات، منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدًا استعداد الوزارة تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التى تواجههم، مضيفًا أن هناك تواصلاً دائمًا مع البعثة التعليمية المصرية بالسعودية لمتابعة الطلاب المصريين هناك.

وأشار الوزير إلى بدء الدراسة هذا العام فى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، موضحًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بجامعة الملك سلمان لمساهمتها فى توطيد العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أشاد السفير السعودى لدى القاهرة بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون معًا فى المجالات العلمية والبحثية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين.

بدوره، أثنى الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى السابق بمصر على جودة العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه خلال فترة عمله الماضية بمصر شعر بأنه فى وطنه الثانى.

كما أشار النامى إلى أن التعليم العالى فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، لافتًا إلى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة فى عدد من المدن المصرية، مؤكدًا أنها خطوة ممتازة يشار لها بالبنان، وذلك بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى ختام اللقاء، كرم الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى السابق بمصر، بمناسبة انتهاء فترة توليه المنصب، معربًا عن خالص شكره له، متنميًا له دوام التوفيق والنجاح.

كما تقدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتهنئة للدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافى السعودى الجديد بمصر، متمنيًا له دوام التوفيق فى مهام منصبه.