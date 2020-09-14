وفاة كاهن دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادى عن عمر ناهز الـ73 عاما

توفى، اليوم الإثنين، القمص بسادة القمص أبسخرون، كاهن دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادى، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 35 عامًا، حيث سيم قسًا على الدير فى 28 مايو 1995.





والقمص بسادة، من عائلة كهنوتية، ووالده القمص أبسخرون وشقيقه هو القمص مقار. وأقيمت صلوات الجنازة بمشاركة عدد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى، بينما ألقى الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، كلمة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجرى بعض الفحوصات الطبية هناك، رثى خلالها القمص بكلمات مؤثرة. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادى ولمجمع كهنة الإيبارشية. صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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