الانشقاقات تضرب الإرهابية والقيادات تلجأ لسلاح الأكاذيب لتفادى تمرد شبابها

أكاذيب الجماعة وبرج العرب

مؤخرا خرجت صفحة تابعة لإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وادعت تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب، وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن.

وخرج مصدر أمنى نافيا، ما بثته تلك الصفحة للقناة المشبوهة، وأكد المصدر أن ما جرى تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، مشيرا إلى أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التى تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم.

وأضاف المصدر أن مستشفيات السجون تضم أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدد من الاستشاريين فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل الطبية، التى تضم أطباء فى جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبى لجميع النزلاء وتقديم العلاج اللازم لهم، إلى جانب تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن ما جرى تناوله من ادعاءات يُعد جزء من المشهد الإعلامى التحريضى الذى تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيله عبر أبواقها الإعلامية، ويؤكد نهج الجماعة العدائى التحريضى تجاه مؤسسات الدولة المصرية، ويأتى استمراراً لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأى العام.

أكذوبة العريان

كما انتشرت العديد من الشائعات والأكاذيب حول وفاة القيادى الإرهابى عصام العريان، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، نتيجة المعاملة السيئة فى محبسه، وادعت الجماعة تورط إدارة السجن وقيادته فى وفاة العريان، وهى نفس الشائعات التى خرجت وقت وفاة المعزول محمد مرسى، ولكن اتضح للعالم بعد ذلك، أنه توفى بشكل طبيعى، ولا توجد أى شبهة جنائية كما تروج جماعة الإخوان الإرهابية.

وقامت النيابة العامة بالتحقيق فى وفاة عصام العريان، وانتدبت "الطبيب الشرعى" لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانا لسبب وفاته، بخلاف شهادة المسجون صبحى صالح، عضو الجماعة، والمسجون فى أحد الغرف، التى كان يتواجد بها عصام العريان فى محبسه.

بيان النائب العام قام بتفنيد الأسباب التى أدت إلى وفاة عضو جماعة الإخوان الإرهابية عصام العريان كالآتى: "أن النيابة اتخذت إجراءات تحقيق واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، كما أن بيان "الطبيب الشرعى" لإجراء الصفة التشريحية على الإرهابى، أودع تقريرا مبدئيا أكد فيه خلو الجثمان من أى إصابات ذات طبيعة جنائية".

وتابع البيان: "النيابة توجهت بالسؤال، إلى مسجونَيْن بغرفتين مجاورتين للمتوفى، هما صبحى صالح وشعبان عبد العظيم، واللذان أكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفَّى قُبيل وفاته، كما أن صبحى صالح وشعبان عبد العظيم أكدا أيضا انتظام تلقيه العلاج من إدارة السجن، وعدم شكواه من أى إهمال طبى أو تقصير فى رعايته الطبية خلال الفترة الأخيرة".

وحسب البيان أكد المسجون صبحى صالح أنه علم من خلال حديثه الأخير مع المتوفى عشية وفاته باستقرار أحواله.

وأضاف البيان أن السجن لم يسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا مؤخرا لانتظام اتخاذ التدابير الوقائية به، وأنهما لم يلحظا ما يثير الريبة ليلة وفاة المسجون حتى علمهما بها، والتى أكدا أنها وفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها.

وسألت النيابة العامة الضباط القائمين على السجن الذى كان مودعا به المتوفى، وطبيب السجن ومدير الرعاية الطبية به، والذين أجمعوا خلال التحقيقات على طبيعية وفاة المسجون، وانتظام إجراءات علاجه ورعايته الصحية، كما عاينت النيابة العامة غرفة المتوفى بالسجن فتبينت سلامتها، وأن ما بها من أدوية مطابق للثابت بأوراق علاج المتوفَّى، وجارٍ استكمال التحقيقات بإرفاق تقرير "مصلحة الطب الشرعى" النهائى الخاص بأسباب الوفاة.

افتراءات هدم المساجد

الجماعة الإرهابية أصيبت بحالة من السعار خصوصا بعد القبض على القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وهو الأمر الذى يشتد كلما شاهدت إنجازات الدولة المصرية، حيث تشن حملات تحريضية وأكاذيب وافتراءات، وهذه المرة جاءت من خلال المتاجرة بموضوع هدم المساجد على الأراضى المخالفة، كنوع من إثارة الشعب ضد الحكومة وتصوير الأمر على إنه خروج عن الدين ومعاداة للإسلام.

وادعت الجماعة الكاذبة وأبواقها، إزالة مسجد الإخلاص بغيط العنب لاستكمال بناء محور المحمودية المرورى، متناسين أن مقاصد الدين تهدف لتعمير الأرض، وهذا لا يخالف هدم مسجد، خصوصا أن هناك مساجد أخرى بنيت على طرز حديثة فى نفس مسار المحور.

وقال العالم الأزهرى الدكتور رمضان عبدالرازق، ردا على مذيعى الإخوان: "حديث وجعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهور، انت فاهم منه إن معناها إنى أروح أى مكان وابنى جامع وخلاص لأنه لربنا سبحانه وتعالى؟"، متسائلا: "هل يقبل الله مسجدا بنى على أرض مسروقة أو مغتصبة؟ مجيبا "مينفعش أبدا"، منوها: "الحديث مش معناه إنى أبنى مسجد فى أى مكان، لكن معناه إنه الأرض مباح ليا أصلى فى أى مكان".

ضابط الشرطة وكورونا

كما خرجت شائعة من صفحة موالية للعناصر الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفيد وفاة ضابط شرطة إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى محاولة لإثارة البلبلة.

ونفى مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة ما تداولته إحدى الصفحات الموالية للعناصر الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن وفاة أحد ضباط الشرطة إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز فى بيانه، عدم وجود ضابط بالاسم الوارد بالصفحة المشار إليها، لافتا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وصادر عن عناصر موالية للجماعة الإرهابية، موضحا أن تلك الشائعات تأتى ضمن مزاعم الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

هذا كله يؤكد على أن الجماعة تشهد حالة من التفكك وانهيار غير مسبوقة دفعت كوادرها للهرولة واللجوء لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار والأحداث والفيديوهات للسيطرة على ما تعانى منه من أزمات.