والي وإنفانتينو يوقعان اتفاقية للتصدي للفساد في الرياضة وكرة القدم

وقعت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) بفيينا، اليوم اتفاقية مهمة مع جيوفاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للتصدي للفساد في الرياضة وكرة القدم وتحديدا في المسابقات الرياضية.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية، ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، واستخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات.

كما تهدف الاتفاقية للتعاون في إجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضة وخاصة في المسابقات، وتطوير ونشر أدلة فنية وبرامج عمل لتطبيقها دوليا، واتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة وخاصة مع الأطفال وبين الشباب، وتشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية ومتفرغه وجعل الملاعب مكانا آمنا للمرأة.

وتعهد الجانبان بالعمل معا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة.

واتفق الجانبان علي تشجيع لاعبي كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليا ومحليا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشء.

وبعد التوقيع الذي حضرته عدة دول تحدث سفير روسيا ومندوبها الدائم باعتبارها نظمت كأس العالم الماضية ومندوب وسفير دولة قطر باعتبارها منظمة كأس العالم ٢٠٢٢ ومندوبي استراليا ونيوزيلندا لكونهما ستنظمان معا بطولة العالم للكرة النسائية في ٢٠٢٣ وتعهدت الدول بمساندة المبادرة واهتمامها بتنفيذ بنودها.

وصرحت والي بأن حجم صناعة الرياضة بلغ ٧٥٦ مليار دولار وهناك ملايين الشباب يعملون في هذه الصناعة وما يتصل بها من صناعات وأن كرة القدم هي مصدر بهجة للشعوب ولها دور اجتماعي وثقافي وتنموي واقتصادي كبير.

وأـكدت أن البناء لمرحلة ما بعد وباء كوفيد يتطلب حماية الرياضة وكرة القدم من كل أشكال الفساد والجريمة لتبقي ملهمة للشباب.