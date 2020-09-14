دورة تدريبية حول الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش بالبحيرة

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش، دورة تدريبية بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بعنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" في الفترة من 20- 22 سبتمبر 2020.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن تلك الدورة تأتي بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وفى إطار التعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن الدورة تأتي ضمن خطة المعمل التوعوية والإرشادية، ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى سينفذها المعمل خلال الموسم 2020/ 2021 والتى تهدف لتلافى الأخطاء التى وقع فيها بعض المزارعين فى الموسم الماضي عند استخدام مبيدات الحشائش.

وقال إن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب حوالى 30 متدربا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بهدف توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين ولزيادة الإنتاج.

ومن المقرر أن يتناول البرنامج التدريبى موضوعات عدة أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة فى الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعى – آلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند عملية الرش – أهم مبيدات الحشائش المستخدمة فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر، ويحاضر فيها نخبة متخصصة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش.