فيديو .. متحدث الوزراء : إجراءات اليوم لا تعنى أن كورونا انتهى

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن القرارات اختصت فئة أصحاب قاعات الأفراح، مؤكدًا أن الأفراح ستقام فى القاعات المفتوحة وليس المغلقة ولن يزيد التجمع عن 300 شخص مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أنه تم السماح بإقامة صلاة الجنازة فى المساجد التى أمامها فناء متسع وهناك اشتراطات وضعتها وزارة الأوقاف فى هذا الشأن.
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