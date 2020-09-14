هانى الناظر يحذر المواطنين من التهاون بالإجراءات الاحترازية

وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "أدعو كل المصريين وأناشدهم بضرورة الحذر، فالوضع الآن بالنسبة لانتشار كورونا فى مصر ومعدلات الإصابة أفضل والحمد لله بكثير من الشهور الماضية، فى حين بدأت معدلات الإصابة والوفيات اليومية فى تزايد بشكل كبير فى دول أخرى كثيرة فى العالم وحولنا فى المنطقة لهذا أرجوكم عدم التهاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستمرار فى ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وبقية الإجراءات التى حفظناها كلنا ظهرا عن قلب وذلك حتى لا يحدث لنا ما حدث فى تلك الدول". واختتم قائلاً: "أرجوكم احذروا بشدة وحذروا أصدقائكم وكل الناس".

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