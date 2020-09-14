وزير الأوقاف : النبى رسخ أسس العيش والتعايش السلمى .. والمصريون على العهد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن السلام قضية عادلة وراسخة فى الإسلام، وكلمات السلم والسلام والإسلام تنتمى إلى جذر لغوى واحد وهو "سلم"، وأهم ما يميز هذا الجذر اللغوى هو معانى السلم والمسالمة.





وأضاف جمعة، خلال برنامج "حديث الروح"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الإسلام دين السلام، والنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، نبى السلام، وتحية الإسلام هى السلام، وتحية أهل الجنة هى السلام.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الله سمى نفسه بالسلام، مشيرًا إلى أن أهمية السلام فى إسلام تنبع من كونه دين يعدل بين الناس جميعًا فى الحقوق والواجبات ويؤمن بالتنوع والاختلاف وقبول الآخر.

وأكد أن من يسير فى طريق السلم والسلام الإنسانى متبعًا لأمر الله، ومن يسلك طريق الفرقة والتكفير والشتات والتفجير والتدمير متبعًا لخطوات الشيطان.

وأشار إلى أن النبى محمد، عمل على ترسيخ أسس العيش والتعايش السلمى بين أهل المدينة، وظل المصريون على العهد محافظين على سنة النبى وعلى منهج الإسلام فى العيش المشترك.