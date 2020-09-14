الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اليوم تحسن حالة الأحوال الجوية وتراجع ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على البلاد.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: خلال الأيام القليلة القادمة سيتراجع التيار الشرقي في طبقات الجو العليا ويتقدم التيار الغربي لتبدأ المنظومة الجوية بالتحرك من الغرب إلى الشرق وهذا يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا وسقوط أحواض باردة ستعمل على تلطيف الجو.

في سياق متصل أعلنت الأرصاد توقعاتها لطقس غدا الثلاثاء، مؤكدة أنه سيكون طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

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