بعد خدمة كهنوتية امتدت لـ 40 عاما.. رحيل القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة مارجرجس بكفر صقر

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وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص باخوم دانيال، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.
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