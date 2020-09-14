بعد خدمة كهنوتية امتدت لـ 40 عاما.. رحيل القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة مارجرجس بكفر صقر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل الأب الفاضل القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر صقر، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، عن عالمنا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو ٤٠ سنة.

الأب الفاضل القمص باخوم دانيال حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وتمت سيامته قسًا في ١٣ مارس ١٩٨١م بيد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا انجيلوس أسقف الشرقية ومدينة العاشر السابق ونال رتبة القمصية عام ١٩٩٣.

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وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص باخوم دانيال، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.