البابا تواضروس يستقبل أسقف شبرا الجنوبية بالمقر البابوي ‏

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وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إنه دار الحديث خلال الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية اللتين تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية.
وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني بحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل التعاون المختلفة.
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