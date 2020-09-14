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البابا تواضروس يستقبل أسقف شبرا الجنوبية بالمقر البابوي ‏

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا مكاري عدد من الموضوعات الخاصة بالكنائس وتنظيم أمور الخدمة بها. 

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة أمس زوهراب مناتسكانيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إنه دار الحديث خلال الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية اللتين تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني بحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل التعاون المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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