نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن وفاة سيدة بمستشفى المنيا الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين علي متابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وفاة المغفور لها بإذن الله إيمان أحمد نجاح أنور، والتى توفيت بالمستشفى الجامعي بالمنيا، وإذ تتقدم الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا بخالص العزاء لأهل الفقيدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، قرر الوزير بالتنسيق مع رئيس جامعة المنيا تكليف اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتحقيق فى ملابسات الوفاة على أن ترفع تقريرها إلى الوزير فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ اليوم.

يذكر أن اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية وللوفيات تضم كبار أساتذة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة والتخدير والقلب وطب المناطق الحارة والجهاز الهضمى من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة.

وكانت إدارة مستشفيات المنيا قد أكدت أن الفقيدة قد حضرت للمستشفى يوم الجمعة الموافق 11-9-2020 فى تمام الساعة التاسعة صباحا وهي حامل في الشهر السابع وتعانى من أعراض اشتباه بفيروس كرونا المستجد، حيث تم حجزها بالمستشفى، وتم عمل الفحوصات والإشعات اللازمة والبدء فى علاج الفقيدة بالأدوية المستعملة في حالات الإصابة بفيروس الكرونا، لحين ظهور نتيجة المسحة الخاصة بها، وتم حقنها بأدوية مذيبة للجلطات بجرعات علاجية، ووافتها المنية مساء يوم الأحد 13-9-2020 وإذ تأسف مستشفيات جامعة المنيا لما حدث فإنها تهيب بالسادة المواطنين توخى الدقة فى تناول البيانات والمعلومات الطبية، كما تستنكر الإدارة ما حدث من أهل المتوفاة من التعدى على الأطقم الطبية وانتهاك حرمة المتوفاة وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها، وقد تم تحرير محضر بذلك فى نقطة شرطة المستشفى فى حينه.