نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مائل للحرارة ونشاط للرياح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الثلاثاء:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا الثلاثاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة على شمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا الاثنين والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة على جنوب سيناء.

طقس يوم الأربعاء:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الخميس:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الخميس المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار علي شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

فيما يخص درجات الحرارة يوم الخميس المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

