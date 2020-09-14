فيديو .. الوزراء : جريمة مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم عن موظفى المحليات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن هناك بعضًا من موظفى المحليات المسؤولين عن مخالفات البناء فى السجون المصرية وصدرت ضدهم أحكامًا قضائية، والبعض الآخر يجرى محاكمتهم حاليًا.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن جريمة مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم عن موظفى المحليات. وأوضح أن أى شخص لديه أدلة على فساد أى مسؤول فى المحليات عليه التقدم فورًا إلى النيابة العامة والقضاء بشكوى ضده، مضيفًا: "ده جزء من دور المواطن ليكون إيجابى ويساعد الحكومة فى القصاص من الفاسدين".

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