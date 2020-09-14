فيديو .. وزير النقل : محطة بشتيل هتكون الأفضل فى الشرق الأوسط

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه سيتم إطلاق أسماء من قدموا أشياء لمصر على المحطات تكريمًا لهم.

وعن نقل قطارات الصعيد إلى محطة بشتيل قال: "الصعايدة رجالة مصر وأصل مصر ومحدش يفكر يعمل تميز، وميدان رمسيس مفتوح لجميع المصريين".

وتابع: "محطة بشتيل هتكون أحسن محطة سكك حديد فى الشرق الأوسط".