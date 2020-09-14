فيديو .. نادر سعد : الدولة تستقبل 70 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء يوميا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن الدولة استقبلت حتى الآن حوالى مليون و100 ألف طلب.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن ملف التصالح يسير بشكل إيجابى فى ظل التيسيرات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه المحافظين بزيادة عدد ساعات العمل لاستقبال الراغبين فى التصالح، حتى لا يحدث تزاحم، منوهًا إلى أن الدولة تستقبل 70 ألف طلب فى اليوم.

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