شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري في برج العرب

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز بالتعادل السلبي، ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا، فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه. ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخ النادي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

جاءت بداية المباراة شطة من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف زيارة شباك زعيم الثغر كما ضغط الاتحاد تدريجياً عن طريق رزاق سيسه وأحمد رفعت، وحملت الدقيقة 11 أول فرصة حقيقة خطرة في المباراة عندما لعب بادجي كرة من ناحية اليمين وصلت أجاي الذي سدد كرة ضعيفة في "يد" حارس الاتحاد الزنفلي، كما عاد أحمد اشليخ لشن هجمة خطرة من ناحية اليمين لكنها لم تكتمل بعد تدخل دفاع الاتحاد.

بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وإزدات المباراة سخونة في أرض الملعب وتبادل الفريقين الهجمات وأهدر بادجي فرصة تسجيل هدف للأهلي كما لعب أحمد رفعت ضربة حراة غير مباشرة لم يتعامل معها مهاجمو الإتحاد بشكل جيد لتضيف فرصة خطرة لزعيم الثغر. هدأ اللعب وسط الملعب كثيراً وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بإستثناء بعض المحاولات الفردية أبرزها من بادجي ومروان محسن بعدها أعلن أبراهيم نور الدين نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.