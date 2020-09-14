نقيب المحامين يكلف بتنفيذ 6 أحكام واجبة النفاذ

أمر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بتنفيذ أربعة أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، وحكمين بشأن إعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك.

من جانب أخر أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانا مهما بشأن توقيع بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة.

وقال نقيب المحامين فى بيان له حاولت بقصارى جهدي أن أحصل لكم على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزير المالية ووزير العدل بخصوص ضريبة القيمة المضافة، والتي أرى أساسًا أنها غير مستحقة علينا، ولكن الدعوى الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لا تزال منظورة ولم يقض فيها بعد، والتفاوض مع وزارة المالية والضرائب ليس سهلا.

وتابع عطية وفيما يلي آخر ما توصلنا إليه، وهو أقل في تقديري مما كنت آمل، ولكنه قصارى ما أمكن الوصول إليه مع وزارة المالية.

وأضاف يحق لمن لا يروق له البروتوكول- أن يرفض التعامل به، ويلجأ إلى الطريق التي يحبها.