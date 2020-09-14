آخر موعد الخميس القادم.. فرصة لرواد السوشيال ميديا ليكونوا سفراء إعلام | الشروط وطريقة التقدم

قررت اللجنة الاستشارية الخاصة بـ «مبادرة سفراء الإعلام الجديد» أن يكون الخميس المقبل، هو آخر موعد للمسابقة، وتعقد اللجنة، ورشة عمل لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل من بين أكثر من 650 فكرة مقدمة حتى الآن.

وكانت اللجنة قد مدت فترة تلقي الطلبات حتي الخميس 17 سبتمبر، بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة. وتهدف المنصة إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتتكون اللجنة الاستشارية منع عثمان بدران مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees ونسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان: مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees.