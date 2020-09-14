غدا .. غلق باب التقديم لمسابقة التفوق الصحفى

تغلق نقابة الصحفيين، غدا باب تلقى الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية .

وكانت قد أعلنت النقابة انه تقبل الأعمال المنشورة خلال عام 2019 ، وتشمل المسابقة 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

وتشمل الجوائز مسابقة جوائز الصحافة المصرية وتشمل المسابقة الفروع الآتية : التصويرالصحفي ، الإخراج ، الكاريكاتير ، التحقيق الصحفي ، الحملات الصحفية ، الحوار الصحفي، التغطية الخارجية، الصحافة الاقتصادية ، الصحافة الرياضية ، الصحافة الثقافية ،الصحافة الفنية، صحافة الفيديو وقيمة الجوائز : الأول 15 ألف جنيه والثاني 8 آلاف جنيه.



ثانيًا :- مسابقة الجوائز الخاصة وتشمل المسابقة الجوائز الآتية : جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة وجائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي وجائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي وجائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي وجائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية" وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية وجائزة حسين عبدالرازق فى "الصحافة الاستقصائية" وجائزة مصطفى شردي في المقال السياسي وجائزة منير كنعان للإبداع الفني ( الرسم ) وجائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية وجائزة صحافة المرأة وجائزة صحافة البيئة .

قيمة الجوائز :يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه ويمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه ويمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه .

يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسي الشرقاوى 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

يمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه .

يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه .